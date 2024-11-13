США тщательно изучают российские счета, которые UBS получил от Credit Suisse

Согласно Reuters, Управление США по контролю за иностранными активами (OFAC) обратилось к UBS с просьбой предоставить информацию. Запрос касается российских клиентов Credit Suisse, счета которых теперь оказались на балансе UBS.
Как пишет Reuters, банку ясно дали понять, что неспособность решить проблему с российскими счетами будет «караться».
США используют санкции как инструмент внешней политики, вводя ограничения для сдерживания деятельности таких стран, как Россия и Иран. Работа с российскими средствами стала рискованной после того, как США и западные союзники ввели беспрецедентные санкции в ответ на начало боевых действий на Украине. Финансовые институты, которые нарушают американские санкции могут быть оштрафованы, а в исключительных случаях США перекрывают доступ к доллару — источнику жизненной силы международных финансов.
Между США и Швейцарией возникли разногласия из-за усилий по выявлению и отсеиванию российских денег. Одна из главных претензий Вашингтона заключается в том, что в Швейцарии нет закона, требующего декларирования реального права собственности на активы, такие как квартира или компания. По сведениям Reuters, OFAC разочаровано бездействием Швейцарии, считая, что страна используется для перекачки незаконных финансовых потоков не только для России, но и для таких стран, как Иран.
Представитель Министерства финансов Швейцарии недавно сообщил, что парламент вскоре обсудит предложения правительства о создании реестров бенефициарных владельцев фирм и фондов и введении обязанности для юристов соблюдать ужесточенные правила борьбы с отмыванием денежных средств.
Акции UBS в начале торгов в среду упали почти на 1%, отстав от бумаг конкурентов.