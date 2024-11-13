США тщательно изучают российские счета, которые UBS получил от Credit Suisse

Между США и Швейцарией возникли разногласия из-за усилий по выявлению и отсеиванию российских денег. Одна из главных претензий Вашингтона заключается в том, что в Швейцарии нет закона, требующего декларирования реального права собственности на активы, такие как квартира или компания. По сведениям Reuters, OFAC разочаровано бездействием Швейцарии, считая, что страна используется для перекачки незаконных финансовых потоков не только для России, но и для таких стран, как Иран.