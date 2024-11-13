SR Space: объем российского рынка ДЗЗ в 2030 году может достичь 100 млрд рублей

Еще одним важным выводом из представленного в отчете является то, что в России, в отличие от других стран, сейчас преобладает спрос на сырые данные ДЗЗ, их используют 92% пользователей, треть из которых даже не комбинируют их с сервисами по анализу, обработке и визуализации данных — спрос на такого рода решения пока только формируется. «Такой перекос, вероятно, связан с тем, что на российском рынке преобладают профессиональные пользователи — ГИС-специалисты, IT-разработчики, картографы», — отметили в компании.