Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбер планирует провести пилотные расчеты криптовалютой в рамках ВЭД

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Сбербанк до конца года планирует провести первые пилотные транзакции в криптовалюте в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Об этом журналистам сообщил зампред правления банка Анатолий Попов в кулуарах конференции «FI day. Blockchain: на пороге финансовой эры».

Источник: Вероника Сапожникова

«Мы понимаем важность применения расчетов с помощью стейблкоинов или криптовалют во внешнеэкономической деятельности. И как раз отрабатываем сейчас с Банком России нюансы этого регулирования, рассчитываем до нового года сделать первые транзакции», — сказал он.

Попов напомнил, что в настоящий момент регулятор и участники финансового рынка определяют нюансы экспериментально-правового режима, в рамках которого будут совершаться пилотные операции с криптовалютами для расчетов в ВЭД. Сбербанк, по его словам, также участвует в обсуждении.

В августе президент РФ Владимир Путин подписал закон об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) в части разработки и внедрения цифровых инноваций. Законом предусматривается, что в рамках ЭПР в целях осуществления сделок с цифровой валютой могут изменяться или исключаться отдельные положения законодательства. К ним относится осуществление операций с криптовалютами, в частности, использование их как средства платежа по внешнеторговым договорам.

В ЦБ и Минфине неоднократно отмечали, что не поддерживают обращение криптовалют на территории РФ и их применение в качестве платежного средства на территории страны. Тем не менее и Банк России, и Минфин поддержали использование криптовалют для международных расчетов, отметив, что в текущих условиях при трансграничных расчетах без них не обойтись.