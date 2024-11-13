Сбер планирует провести пилотные расчеты криптовалютой в рамках ВЭД

«Мы понимаем важность применения расчетов с помощью стейблкоинов или криптовалют во внешнеэкономической деятельности. И как раз отрабатываем сейчас с Банком России нюансы этого регулирования, рассчитываем до нового года сделать первые транзакции», — сказал он.
Попов напомнил, что в настоящий момент регулятор и участники финансового рынка определяют нюансы экспериментально-правового режима, в рамках которого будут совершаться пилотные операции с криптовалютами для расчетов в ВЭД. Сбербанк, по его словам, также участвует в обсуждении.
В августе президент РФ Владимир Путин подписал закон об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) в части разработки и внедрения цифровых инноваций. Законом предусматривается, что в рамках ЭПР в целях осуществления сделок с цифровой валютой могут изменяться или исключаться отдельные положения законодательства. К ним относится осуществление операций с криптовалютами, в частности, использование их как средства платежа по внешнеторговым договорам.
В ЦБ и Минфине неоднократно отмечали, что не поддерживают обращение криптовалют на территории РФ и их применение в качестве платежного средства на территории страны. Тем не менее и Банк России, и Минфин поддержали использование криптовалют для международных расчетов, отметив, что в текущих условиях при трансграничных расчетах без них не обойтись.