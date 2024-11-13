Сбер планирует провести пилотные расчеты криптовалютой в рамках ВЭД

В ЦБ и Минфине неоднократно отмечали, что не поддерживают обращение криптовалют на территории РФ и их применение в качестве платежного средства на территории страны. Тем не менее и Банк России, и Минфин поддержали использование криптовалют для международных расчетов, отметив, что в текущих условиях при трансграничных расчетах без них не обойтись.