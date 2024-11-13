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Сбер готов прийти в космическую отрасль

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Сбер обсуждает с Роскосмосом варианты входа в космическую отрасль. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на конференции «FI day. Blockchain: на пороге финансовой эры».

Источник: Freepik

«Мы точно в космос придем, в каком виде — мы сейчас обсуждаем. У нас несколько вариантов вхождения на столе. Я несколько лет пытался осознавать, есть ли шанс нам пройти мимо этой отрасли. К сожалению, похоже, что нет», — отметил он.

Греф также подчеркнул, что Сбер работает с Роскосмосом над ситуацией в космической отрасли и понимает стратегии ее развития.

«Будущее за космосом — это очевидно. Без космических технологий развитие дальнейшее, наверное, просто невозможно, в том числе финансовых технологий», — добавил глава Сбера.