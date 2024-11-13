Сбер готов прийти в космическую отрасль

«Мы точно в космос придем, в каком виде — мы сейчас обсуждаем. У нас несколько вариантов вхождения на столе. Я несколько лет пытался осознавать, есть ли шанс нам пройти мимо этой отрасли. К сожалению, похоже, что нет», — отметил он.
Греф также подчеркнул, что Сбер работает с Роскосмосом над ситуацией в космической отрасли и понимает стратегии ее развития.
«Будущее за космосом — это очевидно. Без космических технологий развитие дальнейшее, наверное, просто невозможно, в том числе финансовых технологий», — добавил глава Сбера.