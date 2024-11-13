Сбер готов прийти в космическую отрасль

«Мы точно в космос придем, в каком виде — мы сейчас обсуждаем. У нас несколько вариантов вхождения на столе. Я несколько лет пытался осознавать, есть ли шанс нам пройти мимо этой отрасли. К сожалению, похоже, что нет», — отметил он.