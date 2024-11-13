Рынок акций РФ в начале торгов находится в «красной зоне»

По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, до 2 748,61 пункта, индекса РТС — также на 0,3%, до 883,94 пункта.
При этом курс юаня к рублю на открытии торгов поднялся на 8,1 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 13,581 ₽
К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и находился на отметке 2 748,92 пункта (-0,28%), индекс РТС — на уровне 884,04 пункта (-0,28%).
В то же время курс юаня ускорил рост и достиг уровня 13,582 ₽ (+8,2 коп.).
Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.