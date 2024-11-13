Росстат: Цены на АЗС за прошедшую неделю немного выросли

За отчетный период бензин марки АИ-92 подорожал на 6 копеек — до 53,93 рубля за литр. Цена бензина марки АИ-95 повысилась на 3 копейки — 59,14 рубля за литр. Стоимость марки АИ-98 и выше выросла на 22 копейки — до 80,70 рубля за литр.
Рост цен на бензин был зафиксирован в 63 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Приморском крае +0,9%.
Снижение цен на бензин было зафиксировано в республиках Дагестан и Карелия (-0,1%).
На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 52,29 до 55,53 рубля, марки АИ-95 — от 58,55 до 63,24 рубля, марки АИ-98 и выше — от 79,98 до 83,94 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 53,54 до 55,18 рубля, марки АИ-95 — от 57,69 до 61,05 рубля, марки АИ-98 и выше — от 69,60 до 84,19 рубля за литр.
По сравнению с ценами конца декабря 2023 года стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 7,2%, марки АИ-95 — на 7,6%, а марки АИ-98 и выше — на 17,5%, в среднем — 8,7%. Стоимость дизельного топлива повысилась на 4,9%. Индекс потребительских цен (инфляция) с 6 по 11 ноября составил — 0,3%. Рост с начала года — 7,02%.