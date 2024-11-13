Россияне стали меньше интересоваться сезонными распродажами

По данным исследования, в 2024 году процент россиян, которые собираются участвовать в распродажах, уменьшился на 3% по сравнению с прошлым годом. Остальные россияне (71%) не интересуются осенними скидками, а 4% респондентов заявили, что ждут январские распродажи, надеясь на более выгодные предложения.