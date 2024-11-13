Россиян предупредили о подорожании вина

Российские власти продолжают поддерживать отечественных производителей, в том числе виноделов. В августе 2023 года импортные пошлины на винодельческую продукцию повысили с 12,5 до 20%. В мае 2024 года значительно выросли акцизы: на тихие вина — с 34 рублей до 108 рублей за литр, на игристое (шампанское) — с 45 рублей до 119 рублей за литр. Также в мае 2024 года президент Владимир Путин поручил правительству направлять не менее половины средств от повышения пошлин на вино из недружественных стран на развитие туризма. В августе 2024 года пошлины на импорт вина увеличились до 25%. Ставка пошлин на вино из недружественных стран возросла с 20 до 25%, с минимумом $2 за литр. В октябре 2024 года Минпромторг предложил законопроект, устанавливающий квоту на российское вино в ресторанах и магазинах на уровне 20%. Изменения планируется ввести с 1 марта 2025 года, чтобы увеличить конкурентоспособность российских вин.