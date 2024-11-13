«Росатом» купит 50% новосибирского производителя телеком-оборудования

«Росатом» планирует купить 50% компании — производителя телеком-оборудования ООО «Файбертрейд» (бренд Future Technologies), рассказал источник РБК, знакомый с планами компании. Информацию подтвердил источник в самой госкорпорации. По его словам, сумма сделки составит около 7 млрд руб., сейчас она находится на согласовании Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
РБК направил запрос в «Росатом», Future Technologies и ФАС.
«Файбертрейд» была зарегистрирована в 2010 году в Новосибирске. Компания разрабатывает, производит и поставляет оптические трансиверы (устройство, которое использует волоконно-оптическую технологию для отправки и приема данных), оборудование уплотнения каналов и другое телекоммуникационное оборудование. По данным Rusprofile, акционерами являются Алексей Юнин (60%) и Татьяна Красильникова (40%). Выручка компании в 2020 году составила 683 млн руб., но в 2021-м показатель упал на 20%, до 549 млн руб. С 2022-го компания перестала публиковать финансовые результаты.
Зачем «Росатому» Future Technologies
По словам одного из собеседников РБК, «Файбертрейд» является конкурентом компании Fplus в части производства оптических мультиплексоров (выполняют функцию объединения и коммутации нескольких информационных каналов в волоконно-оптических сетях). Он пояснил, что сделка направлена на развитие новых направлений бизнеса «Росатома» и позволит частично закрыть потребности «в доверенных и соответствующих современным требованиям трансиверах и коммутаторах» для критической информационной инфраструктуры. К последней относятся сети связи и информационный системы госорганов, энергетических, финансовых, транспортных и ряда других компаний. До 2030 года владельцы объектов критической информационной инфраструктуры должны полностью заменить на них все оборудование и программное обеспечение с иностранного на российское.
По словам источника РБК в одном из производителей телекоммуникационного оборудования, «Росатому» необходим актив в этой сфере в первую очередь для удовлетворения собственных потребностей. Он напомнил, что в декабре 2023-го госкорпорация по аналогичной схеме купила 50% в производителе электроники Kraftway. Кроме того, компания уже занимается производством коммутаторов на базе своей «дочки» — ООО «Т-ком». «Хотя компания уже имеет собственные коммутаторы и определенную экспертизу в этой области, для полной локализации решений остаются сложности. Приобретая компании, такие как Future Technologies, госкорпорация укрепляет их позиции на рынке и создает возможности для внутреннего развития этих активов, а “Росатому” и его компаниям-сателлитам это позволяет закрыть потребности в оборудовании и технологиях без значительных внешних зависимостей», — пояснил собеседник РБК.
По его словам, Future Technologies могли выбрать для покупки из-за ключевой позиции на рынке трансиверов и фокуса на отечественном производстве. Источник отметил, что эта компания — один из ведущих игроков, который «активно развивает собственное производство, а не просто занимается импортом оборудования из-за рубежа». Самой Future Technologies сделка позволит значительно ускорить локализацию и нарастить объемы производства, прогнозирует он.
Для достижения технологической независимости государство сделало ставку на госкорпорации и крупных игроков, отметил в беседе с РБК директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию цифровой экономики Николай Комлев. Каждый крупный игрок, по его словам, старается сформировать собственную платформу или экосистему — это дает возможность предоставлять больший сервис потребителю и легче выходить на мировые рынки. «С этой целью “Росатом” последовательно приобретает необходимые элементы для построения платформ — сборщика компьютеров, производителя средств защиты информации, системного интегратора, разработчика процессоров. Приобретение Future Technologies — далеко не последний шаг в этом направлении», — уверен эксперт.
Комлев подчеркнул, что Future Technologies — не просто сборщик телеком-оборудования, эта компания интегрирована в цепочку — научный институт, разработчик прикладных технологий, тиражный производитель. В условиях санкций и изоляции это позволяет снизить зависимость от иностранных партнеров, пояснил эксперт. По словам Комлева, благодаря сотрудничеству с «Росатомом» компания «получит финансовое плечо, канал выхода на мировые рынки и гарантированный объем заказов».
Есть ли дефицит телеком-оборудования
По прогнозу NeoAnalytics, в ближайшие годы объем российского рынка телекоммуникационного оборудования будет в среднем расти на 2−3% и к 2026 году приблизится к 2 трлн руб. До 2022 года крупнейшие операторы связи предпочитали закупать зарубежное телеком-оборудование, но после начала специальной военной операции большинство мировых вендоров ушли с отечественного рынка. Частично их оборудование доступно по параллельному импорту, но из-за требований властей операторы вынуждены переходить на российские аналоги. Сейчас сразу несколько компаний занимаются разработкой оборудования тех классов, для которых до сих пор не существовало отечественной альтернативы, в частности базовых станций сотовой связи.
По словам главы комитета по телекоммуникациям Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», гендиректора компании «Автоматические радиоэлектронные системы» Николая Михайлова, сейчас разработка отечественных телеком-решений и их запуск в серию — очень перспективное направление, так как реализуется политика импортозамещения. «Вместе с тем мы наблюдаем на этом рынке процесс консолидации — крупные игроки по возможности скупают более мелких игроков», — отметил Михайлов.
Текущее состояние рынка телеком-оборудования в России стабильно напряженное, рассказал РБК гендиректор «Fplus Сетевое оборудование» Артем Федосеев. Он пояснил, что спрос и требования заказчиков только растут, особенно с учетом внедрения новых технологий, таких как искусственный интеллект, которые требуют более производительных решений. «Несмотря на дефицит некоторых позиций, отечественная отрасль стремится сократить этот разрыв. Основная цель — не столько догнать западные аналоги, сколько в перспективе выйти вперед. Но из-за параллельного выполнения этих задач российскому рынку приходится справляться с большими сложностями, что объясняет стремление заказчиков при возможности обращаться к параллельному импорту и проверенным западным решениям», — подытожил Федосеев.