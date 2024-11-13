«Росатом» купит 50% новосибирского производителя телеком-оборудования

По словам источника РБК в одном из производителей телекоммуникационного оборудования, «Росатому» необходим актив в этой сфере в первую очередь для удовлетворения собственных потребностей. Он напомнил, что в декабре 2023-го госкорпорация по аналогичной схеме купила 50% в производителе электроники Kraftway. Кроме того, компания уже занимается производством коммутаторов на базе своей «дочки» — ООО «Т-ком». «Хотя компания уже имеет собственные коммутаторы и определенную экспертизу в этой области, для полной локализации решений остаются сложности. Приобретая компании, такие как Future Technologies, госкорпорация укрепляет их позиции на рынке и создает возможности для внутреннего развития этих активов, а “Росатому” и его компаниям-сателлитам это позволяет закрыть потребности в оборудовании и технологиях без значительных внешних зависимостей», — пояснил собеседник РБК.