Орешкин назвал архаикой глобальную финансовую систему, основанную на банках

«Мое твердое убеждение, что глобальная финансовая система, основанная на международных банках, — это просто архаика, она устарела. И в течение условно 10−15 лет она должна кардинально измениться. И ту маржу, которую глобальные банки снимают с мировой экономики, это не позволительно большой платеж мировой экономики. Поэтому за счет новых цифровых технологий здесь будут происходить изменения», — отметил он.