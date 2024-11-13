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Нигер пригласил российские компании добывать уран

Власти Нигера встречались с представителями российских компаний и предлагали им заняться добычей природных ресурсов в республике, сообщил министр горнодобывающей промышленности Нигера Усман Абарчи. Среди прочего России предлагается добывать в Нигере уран.

Источник: AP 2024

«Мы уже встречались с российскими компаниями, которые заинтересованы в том, чтобы приехать в Нигер и заниматься разведкой и добычей природных ресурсов. И речь в этой области идет не только об уране. Действительно, мы пригласили их приехать в Нигер для этого», — сказал господин Абарчи «РИА Новости».

Источники Bloomberg сообщали, что «Росатом» ведет частные переговоры с властями Нигера по поводу приобретения урановых активов, принадлежащих французской Orano SA. Утверждалось, что переговоры касаются разрешения на добычу полезных ископаемых. По данным Всемирной ядерной ассоциации, в 2022 году на долю Нигера приходилось около 4% мировой добычи урана.