Нигер пригласил российские компании добывать уран

«Мы уже встречались с российскими компаниями, которые заинтересованы в том, чтобы приехать в Нигер и заниматься разведкой и добычей природных ресурсов. И речь в этой области идет не только об уране. Действительно, мы пригласили их приехать в Нигер для этого», — сказал господин Абарчи «РИА Новости».