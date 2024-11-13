Нигер пригласил российские компании добывать уран

«Мы уже встречались с российскими компаниями, которые заинтересованы в том, чтобы приехать в Нигер и заниматься разведкой и добычей природных ресурсов. И речь в этой области идет не только об уране. Действительно, мы пригласили их приехать в Нигер для этого», — сказал господин Абарчи «РИА Новости».
Источники Bloomberg сообщали, что «Росатом» ведет частные переговоры с властями Нигера по поводу приобретения урановых активов, принадлежащих французской Orano SA. Утверждалось, что переговоры касаются разрешения на добычу полезных ископаемых. По данным Всемирной ядерной ассоциации, в 2022 году на долю Нигера приходилось около 4% мировой добычи урана.