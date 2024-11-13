Названы города с самыми дешевыми квартирами

Купить студию в Москве можно в среднем за 8,8 млн рублей, в Казани — за 8,4 млн, а в Санкт-Петербурге — за 6 млн. Медианная полная стоимость однокомнатных квартир в Москве — 14,8 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 9,8 млн рублей, в Казани — 9,4 млн рублей. «Двушки» в Москве, Санкт-Петербурге и Казани в среднем обойдутся в 19,6 млн, 18,5 млн и 12,2 млн рублей соответственно, а трехкомнатные квартиры — в 28,1 млн, 23,5 млн и 16 млн рублей в среднем соответственно.