Минский автозавод и Wildberries обсудили сотрудничество

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Минский автозавод (МАЗ) и крупнейший российский маркетплейс Wildberries обсудили перспективы взаимодействия и проработали возможные направления сотрудничества. Об этом говорится в сообщении ОАО «МАЗ» на его сайте по итогам визита делегации компании Wildberries, который прошел при содействии представителей маркетплейса в республике.