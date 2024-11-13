Минский автозавод и Wildberries обсудили сотрудничество

«Гости ознакомились с производством грузовой техники, а также автомобильных прицепов и кузовов “МАЗ-Купава”. С руководством предприятия были обсуждены перспективные точки взаимодействия и проработаны возможные пути сотрудничества», — говорится в сообщении.
Минский автозавод — один из крупнейших производителей грузовой, пассажирской, прицепной и специальной техники. Предприятие выпускает около 500 моделей и модификаций бортовых и полноприводных автомобилей, самосвалов, шасси, тягачей, лесовозов, прицепов и полуприцепов, кранов, спецтехники, около 15 моделей автобусов, троллейбусов, электробусов.
Wildberries — крупнейший российский онлайн-ретейлер. Кроме России работает, в частности, в таких странах как Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Узбекистан.