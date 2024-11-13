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Минский автозавод и Wildberries обсудили сотрудничество

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Минский автозавод (МАЗ) и крупнейший российский маркетплейс Wildberries обсудили перспективы взаимодействия и проработали возможные направления сотрудничества. Об этом говорится в сообщении ОАО «МАЗ» на его сайте по итогам визита делегации компании Wildberries, который прошел при содействии представителей маркетплейса в республике.

Источник: Shutterstock

«Гости ознакомились с производством грузовой техники, а также автомобильных прицепов и кузовов “МАЗ-Купава”. С руководством предприятия были обсуждены перспективные точки взаимодействия и проработаны возможные пути сотрудничества», — говорится в сообщении.

Минский автозавод — один из крупнейших производителей грузовой, пассажирской, прицепной и специальной техники. Предприятие выпускает около 500 моделей и модификаций бортовых и полноприводных автомобилей, самосвалов, шасси, тягачей, лесовозов, прицепов и полуприцепов, кранов, спецтехники, около 15 моделей автобусов, троллейбусов, электробусов.

Wildberries — крупнейший российский онлайн-ретейлер. Кроме России работает, в частности, в таких странах как Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Узбекистан.