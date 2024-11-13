Минсельхоз предложил рассмотреть создание «Винного гида» стран БРИКС

«Если брать БРИКС, мне кажется, судя по тем результатам, которые мы увидели, всем наше вино понравилось. Я что предлагаю, предлагаю Минпромторгу подумать над тем, чтобы сделать “Винный гид” стран БРИКС. Потому что видите, сколько уже стран присоединилось. И у них тоже есть хорошие вина», — сказал Увайдов.