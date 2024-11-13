Минсельхоз предложил рассмотреть создание «Винного гида» стран БРИКС

«Если брать БРИКС, мне кажется, судя по тем результатам, которые мы увидели, всем наше вино понравилось. Я что предлагаю, предлагаю Минпромторгу подумать над тем, чтобы сделать “Винный гид” стран БРИКС. Потому что видите, сколько уже стран присоединилось. И у них тоже есть хорошие вина», — сказал Увайдов.
Ранее в рамках Российского винодельческого форума специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов заявил, что виноделы РФ могут попробовать инициировать создание винодельческого союза стран БРИКС.
О проекте
«Винный гид России» — ежегодный проект, который Роскачество реализует совместно с Минпромторгом, Минсельхозом РФ и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке АО «Россельхозбанк». Исследование является ежегодным и охватывает все ведущие винодельческие регионы страны.
О форуме
Международный форум «Всемирный день качества» проходит с 11 по 15 ноября в гибридном формате. Тема форума в этом году — «Горизонты развития». ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.