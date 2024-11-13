Минпромторг попросили об индексации с января внутренних цен на удобрения

«В 2021 году мы добровольно “заморозили” цены, и уже больше двух лет не было индексации. Мы попросили рассмотреть возможность изменения предельно установленных цен в наших торговых политиках в связи с тем, что с тех пор три раза индексировались цены на газ, вводится акциз на него, растут тарифы на перевозку, производились индексации зарплат и так далее. Поэтому была бы обоснованной индексация на 15% со следующего года», — сказал он.
По словам источника, компании обратились в Минпромторг с соответствующим запросом.
Производители минеральных удобрений в июле 2021 года «заморозили» до конца года цены на свою продукцию для российских аграриев. Затем было решено зафиксировать цены до конца мая 2022 года, в июне 2022 года они были проиндексированы на 5%, в сентябре — на 5−10%. Затем фиксация вновь была продлена.
В октябре правительство РФ продлило и скорректировало квоты на вывоз из страны минеральных удобрений. Новые квоты будут действовать с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. Общий объем экспортной квоты составит около 19,2 млн тонн, в том числе для азотных удобрений — около 11,2 млн тонн, для сложных — почти 8 млн тонн.