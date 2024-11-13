Минпромторг попросили об индексации с января внутренних цен на удобрения

«В 2021 году мы добровольно “заморозили” цены, и уже больше двух лет не было индексации. Мы попросили рассмотреть возможность изменения предельно установленных цен в наших торговых политиках в связи с тем, что с тех пор три раза индексировались цены на газ, вводится акциз на него, растут тарифы на перевозку, производились индексации зарплат и так далее. Поэтому была бы обоснованной индексация на 15% со следующего года», — сказал он.