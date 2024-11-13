Каким будет курс рубля 14 ноября 2024: прогноз эксперта

Просадка рубля могла поддержать покупки. Кроме того, в общем сентименте еще присутствует геополитический оптимизм.
В США потребительские цены в октябре увеличили темпы роста до 2,6% г/г после сентябрьских 2,4%, в месячном выражении ИПЦ не изменился, составив 0,2%. Данные вышли в соответствии с прогнозом аналитиков, тем не менее индекс доллара DXY поднялся выше 106 п.
В четверг ЕЦБ опубликует протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике, МЭА представит свой ежемесячный отчет. Евростат сообщит предварительную оценку ВВП еврозоны за III квартал. На российском рынке акционеры ТКС Холдинга на собрании обсудят вопрос утверждения дивидендов, а Софтлайн опубликует финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2024 г. и за 9 месяцев 2024 г.
Завтрашние движения на нашем рынке могут учитывать выходящие сегодня данные Росстата по потребительской инфляции за неделю и месяц. Прогноз по индексу Мосбиржи на 14 ноября — 2700−2800 п.
Прогноз до конца текущей недели по курсу рубля к юаню — 13,4−13,8, по доллару — 97,5−99,5. Курсы могут подойти к верхним границам диапазонов как на фоне усиления самих инвалют, так и по мере постепенного выхода из котировок рыночной эйфории, связанной с победой Дональда Трампа на выборах президента США. Фундаментально расклад сохраняется не в пользу рубля — цены на нефть буксуют с начала сентября у $70 за баррель Brent, а спрос на импорт будет повышаться с приближением новогодних праздников. Бюджетные расходы остаются высокими. Временное облегчение рублю может принести налоговый период, однако эта локальная поддержка начнет активизироваться на будущей неделе.
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