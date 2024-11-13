Каким будет курс рубля 14 ноября 2024: прогноз эксперта

Прогноз до конца текущей недели по курсу рубля к юаню — 13,4−13,8, по доллару — 97,5−99,5. Курсы могут подойти к верхним границам диапазонов как на фоне усиления самих инвалют, так и по мере постепенного выхода из котировок рыночной эйфории, связанной с победой Дональда Трампа на выборах президента США. Фундаментально расклад сохраняется не в пользу рубля — цены на нефть буксуют с начала сентября у $70 за баррель Brent, а спрос на импорт будет повышаться с приближением новогодних праздников. Бюджетные расходы остаются высокими. Временное облегчение рублю может принести налоговый период, однако эта локальная поддержка начнет активизироваться на будущей неделе.