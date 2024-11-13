Как выбрать качественные сосиски и мясные продукты: рекомендации Роскачества

Мясные продукты — популярная категория на полках магазинов, однако далеко не все они соответствуют высоким стандартам качества и безопасности.
Чтобы помочь потребителям сделать осознанный выбор, Роскачество регулярно проводит исследования, предоставляя рекомендации по выбору безопасных и качественных продуктов, в том числе мясных изделий.
1. Изучайте состав
Рекомендуем всегда обращать внимание на состав сосисок перед покупкой. В качественных сосисках и колбасных изделиях должен преобладать натуральный мясной фарш, а также не должно быть таких добавок, как соя, крахмал или растительные белки. Наличие этих ингредиентов может свидетельствовать о снижении пищевой ценности продукта.
В составе качественных сосисок обычно указаны:
• Мясо (говядина, свинина, индейка, курица) — основной ингредиент продукта.
• Животные жиры и специи — допустимы в умеренных количествах.
• Минимум консервантов и добавок — продукты высокого качества могут содержать небольшое количество разрешённых добавок, однако обилие усилителей вкуса и ароматизаторов должно настораживать.
2. Обратите внимание на калорийность и питательную ценность
Мы рекомендуем изучать пищевую ценность продукта, чтобы избежать высококалорийных изделий с повышенным содержанием жиров и углеводов. Качественные сосиски и колбасы сбалансированы по содержанию белков, жиров и углеводов, причём белок должен занимать основную долю в составе.
3. Ищите маркировки и стандарты производства
Обращайте внимание на продукцию, произведённую по государственным стандартам (ГОСТ). Наличие этой маркировки на упаковке свидетельствует о том, что продукт был изготовлен по строгим нормативам национального стандарта. Если на товаре есть государственный Знак качества — буква К в пятиугольнике и фраза «проверено Роскачеством» — это значит, что данная продукция была нами исследована, производство прошло аудит и такой товар соответствует не только обязательным требованиям, но и опережающему стандарту Росссийской системы качества. То есть такой товар высококачественный!
4. Проверяйте внешний вид и запах
Качество продукта можно оценить визуально. Натуральные мясные сосиски обычно имеют розоватый оттенок, но не ярко-красный, так как это может свидетельствовать о добавлении красителей. Также важно обращать внимание на структуру и форму: качественные сосиски должны быть ровными и гладкими. Если продукт имеет сильный химический запах, это может быть признаком добавленных ароматизаторов.
5. Следите за сроком годности и условиями хранения
Срок годности мясных изделий — один из ключевых показателей качества и безопасности. Роскачество напоминает, что качественные мясные продукты имеют ограниченный срок хранения. Продукты с долгим сроком годности чаще содержат химические консерванты.
Также следует учитывать температурный режим: сосиски и колбасы должны храниться при температуре от 0 до +6 градусов. Важно убедиться, что упаковка не повреждена, поскольку это может негативно сказаться на безопасности продукта.
6. Изучайте упаковку и маркировку
Герметичность упаковки и её состояние играют важную роль. На упаковке должна быть указана информация о производителе, составе, пищевой ценности, сроке годности и условиях хранения. Кроме того, важно проверять информацию о наличии потенциальных аллергенов (глютен, лактоза, соевый белок и другие).
7. Обращайте внимание на результаты исследований Роскачества
Мы рекомендуем выбирать продукцию проверенных производителей, которые прошли независимые испытания и имеют положительные результаты проверок. В рамках исследований Роскачество тестирует продукцию на наличие антибиотиков, микробов, токсинов и других опасных веществ. Ознакомиться с результатами можно на нашем официальном сайте.
Подведём итог
Выбор качественных сосисок и мясных изделий требует осознанного подхода. При тщательном изучении состава, упаковки, маркировки и срока годности вы сможете выбрать продукт, который будет вкусным и безопасным для здоровья. Рекомендации Роскачества помогут вам лучше ориентироваться на рынке и делать выбор в пользу проверенных и качественных мясных продуктов.