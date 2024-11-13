Как выбрать качественные сосиски и мясные продукты: рекомендации Роскачества

Обращайте внимание на продукцию, произведённую по государственным стандартам (ГОСТ). Наличие этой маркировки на упаковке свидетельствует о том, что продукт был изготовлен по строгим нормативам национального стандарта. Если на товаре есть государственный Знак качества — буква К в пятиугольнике и фраза «проверено Роскачеством» — это значит, что данная продукция была нами исследована, производство прошло аудит и такой товар соответствует не только обязательным требованиям, но и опережающему стандарту Росссийской системы качества. То есть такой товар высококачественный!