Из чего изготавливали монеты на Руси в разные исторические эпохи

Самые первые в мире монеты появились еще до нашей эры. За это время они прошли путь от металлических слитков, изготовленных из меди, серебра, золота, до современной формы круга.
При этом точно сказать, когда появились монеты, довольно сложно.
Так, древнегреческие историки утверждали, что первые монеты начали чеканить примерно в 685 году до нашей эры в Лидии — государстве, расположенном в Малой Азии. Их изготовляли из электрума — природного сплава золота и серебра. Позднее из Лидии монеты переместились в город Эгину, затем распространились по всей территории Древней Греции и далее на территории Ирана, Китая и Индии.
Сами понятия «монета» и «нумизматика» пришли из Древнего Рима. Там «денежки» отливали и чеканили изначально из бронзы в храме богини брака и семьи Юноны, одним из имен которой было «Монета». Причем монеты из драгоценных металлов появились в Римской империи только в III веке до нашей эры.
В Восточной Европе монеты получили широкое распространение только в VIII веке нашей эры. Первым таким денежным знаком, который увидели жители Древней Руси, был серебряный дирхем — арабская монета, введенная в обращение в VII веке. Этими деньгами на русских землях пользовались до X века. Тогда в Древнюю Русь пришли византийские милиариссии, тоже из серебра. Но от них отказались спустя чуть больше 100 лет.
В конце X века, после Крещения, на Руси начали чеканить собственные монеты — златники и сребреники, изготавливавшиеся из золота и серебра соответственно. Их чеканили при великих князьях киевских Владимире Святославиче (97−1015 годы), Святополке Владимировиче (1015−1016 гг.) и Ярославе Владимировиче Мудром (1016−1054 гг.). Однако отчеканили всего 12 златников и около 1000 сребреников, поэтому нельзя говорить ошироком применении первых древнерусских монет.
В XII веке на Руси начался «безмонетный период». В качестве платежных средств использовали слитки серебра, называемые гривнами, скот, украшения, бусины и другие предметы. Спустя век на Руси появился рубль.
Рублем в XIII веке называли гривну, изготовленную в Великом Новгороде, — серебряный слиток длиной до 20 см и весом около 200 грамм. К XV веку рубль стал единственным средством платежа на Руси. Однако стоит напомнить, что с 1242 года Русь находилась в зависимости от Монгольской империи, позже от Золотой Орды, которая принесла на древнерусские территории свои деньги.
Монголы, будучи кочевниками, изначально не нуждались в деньгах. Чеканить монеты они начали после завоеваний Чингисхана. Изготавливали их из золота, серебра и меди. На Русь пришли, в основном, монеты из серебра. Однако на территории России находили также бронзовые монеты того периода.
Монгольские монеты ушли с территории Руси к концу XV века.
При Петре I монеты начали изготавливать на специальном машинном оборудовании. Копейки, денги, полушки и полуполушки чеканили из меди, рубли, гривны, полтины и полуполтинники — из серебра, червонцы, двойные червонцы и двухрублевки — из золота.
Однако скоро стало ясно, что медные монеты тяжелые, а производительность рудников не позволяла обеспечить необходимые объемы серебра. Тогда Екатерина II в 1768 году Манифестом ввела бумажные деньги — ассигнации, которые должны были заменить медные монеты. Однако от меди и серебра не отказались.
При этом золото, серебро и медь были не единственными металлами, из которых в нашей стране чеканили монеты. В течение короткого периода времени — с 1828 по 1845 годы — в России делали монеты из платины. Деньги номиналом в 3, 6 и 12 рублей изготавливали в Санкт-Петербурге по указу Николая I. Монеты стали первой в мире серией, сделанной из платины. Однако от платиновых монет отказались, опасаясь падения цены на этот металл. Деньги из платины быстро вышли из обращения — люди охотно меняли их на более привычное и стабильное золото.
Монеты в истории Руси меняли практически все — формы, изображения, номиналы. При этом материалы для них оставались одни: золото, серебро и медь.