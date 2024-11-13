Из чего изготавливали монеты на Руси в разные исторические эпохи

При этом золото, серебро и медь были не единственными металлами, из которых в нашей стране чеканили монеты. В течение короткого периода времени — с 1828 по 1845 годы — в России делали монеты из платины. Деньги номиналом в 3, 6 и 12 рублей изготавливали в Санкт-Петербурге по указу Николая I. Монеты стали первой в мире серией, сделанной из платины. Однако от платиновых монет отказались, опасаясь падения цены на этот металл. Деньги из платины быстро вышли из обращения — люди охотно меняли их на более привычное и стабильное золото.