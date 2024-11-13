Инфляция в Аргентине с начала года достигла 107%

«Общий уровень индекса потребительских цен в октябре 2024 года вырос на 2,7%, с начала года — на 107%. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года рост составил 193%», — говорится в докладе.
Октябрьский показатель стал самым низким с ноября 2021 года, подтвердив тенденцию на замедление темпов инфляции. Сильнее всего в октябре на индекс повлиял рост цен на коммунальные услуги (+5,4%), одежду (+4,4%), а также услуги в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса (+4,3%).
Аргентина уже несколько лет входит в число стран с самой высокой инфляцией. По итогам 2023 года рост цен составил 211,4%, 2022 года — 94,8%, 2021 года — 50,9%. Рост цен значительно ускорился после избрания президентом Хавьера Милея 19 ноября 2023 года. Одной из первых мер его правительства было повышение официального курса доллара с 366 до 800 песо.
Милей в своей первой речи в качестве главы государства охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства в экономику и видит решение экономических проблем Аргентины в избавлении от дефицита бюджета за счет сокращения расходов. По данным института статистики и переписи, за первое полугодие этого года уровень бедности в стране вырос с 41,7% до 52,9%, ВВП упал за этот же срок на 3,4%.