IKEA продала оставшиеся активы в России

По данным издания, общая площадь участка составляет 40 гектаров.
«О планах по строительству торгового центра МЕГА с фирменным магазином ИКЕА правительство Челябинской области и ООО “ИКЕА Сентерс Рус Девелопмент” сообщили в 2016 году. В проект планировали вложить порядка 10 млрд руб. Открытие торгового комплекса ожидалось уже в 2020-м», — напомнил «Ъ».
Кроме того, Ingka Group продала землю в Московской и Ленинградской областях. «Речь идет об ООО “Ингка Сентерс Рус Проперти Е”, ООО “Ингка Сентерс Рус Проперти С” и ООО “Ингка Рус II”», — пояснили в статье.
Отмечается, что активы перешли бывшему топ-менеджеру холдинга «Объединенные пивоварни». Покупатель действует в интересах бизнесмена Роберта Узилова, который недавно приобрел у Ingka складской комплекс в подмосковном Есипово.
Консультанты оценивают стоимость участков в сумму до 750 млн руб, добавил «Коммерсант».
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