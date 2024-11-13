Хуснуллин: себестоимость жилья растет быстрее цен на него

«Когда говорят, что у нас высокие цены на жилье — да, они у нас высокие, но и себестоимость растет еще быстрее. Мы разложили, из чего она состоит, там все очень четко видно. Земля подорожала, стройматериалы подорожали, трудовые ресурсы подорожали, стоимость финансов подорожала, стоимость подключения подорожала. С чего у нас должно стоить жилье дешевле?», — сказал он.
Вице-премьер подчеркнул, что сейчас в приоритете у властей борьба с инфляцией, и чтобы она не разгонялась.
В зависимости от этого фактора будут приниматься дальнейшие решения, в том числе, и о судьбе льготной ипотеки, добавил он.