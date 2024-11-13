Хуснуллин: производительность труда рабочих в РФ в пять раз ниже, чем в США

Он добавил, что сфере строительства необходим переход на более экономичные, эффективные системы и проекты. «Без этой структурной перестройки мы не сможем достичь поставленных результатов. Мы сейчас даже отстаем. Вообще процесс вечный, технологии меняются постоянно. Мы пока меняемся не слишком быстро. Начинать надо с образования, с головы — чему мы учим, как мы учим», — заключил Хуснуллин.