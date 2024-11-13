Хуснуллин: производительность труда рабочих в РФ в пять раз ниже, чем в США

«Ключевая задача — это повышение производительности труда. К сожалению, у нас есть антидостижения. Производительность труда нашего среднего строителя в два-три раза ниже иностранного. И в пять-шесть раз ниже, чем в Америке», — сказал Хуснуллин.
По его словам, это во многом происходит из-за пробелов в механизации и автоматизации строительных процессов. «Мы валом за счет массовости достигаем результатов, но нам нужно повышать качество управления, производительность», — указал Хуснуллин.
Он добавил, что строитель будущего — это образованный человек. «Это человек, владеющий пониманием информационных технологий, хотя бы минимальным уровнем. Это не просто мигрант на стройке с мешком на плече», — подчеркнул заместитель председателя правительства.
Он добавил, что сфере строительства необходим переход на более экономичные, эффективные системы и проекты. «Без этой структурной перестройки мы не сможем достичь поставленных результатов. Мы сейчас даже отстаем. Вообще процесс вечный, технологии меняются постоянно. Мы пока меняемся не слишком быстро. Начинать надо с образования, с головы — чему мы учим, как мы учим», — заключил Хуснуллин.