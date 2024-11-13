Хуснуллин: льготную ипотеку пока расширять не планируется

«Будем ждать снижения инфляции», — сказал вице-премьер на открытом диалоге «100 вопросов о будущем России», который проходит в национальном центре «Россия».
По итогам этого года в кабмине обсудят дальнейшие шаги в данной сфере. По словам Хуснуллина, программы льготных ипотечных кредитов будут работать в стране точечно.
В то же время россиянам, которые уже взяли льготные кредиты на покупку жилья, не нужно беспокоиться. Государство выполнит взятые на себя обязательства, отметил зампред правительства. Ставки для таких людей останутся неизменными до конца срока кредита. «Но для нас это очень непростое решение», — подчеркнул он, уточнив, что это очень дорого обходится бюджету.
По данным Министерства финансов РФ, в 2024 году на реализацию программы «Семейная ипотека» предусматривались бюджетные ассигнования в объеме 290 миллиардов рублей. Из резервного фонда правительства РФ в октябре дополнительно на эти цели было выделено 142 миллиарда рублей.