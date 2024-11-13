Хуснуллин: льготную ипотеку пока расширять не планируется

В то же время россиянам, которые уже взяли льготные кредиты на покупку жилья, не нужно беспокоиться. Государство выполнит взятые на себя обязательства, отметил зампред правительства. Ставки для таких людей останутся неизменными до конца срока кредита. «Но для нас это очень непростое решение», — подчеркнул он, уточнив, что это очень дорого обходится бюджету.