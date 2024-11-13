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Греф считает, что использование криптовалют как средства платежа в РФ пока невозможно

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Использование криптовалют как средства платежа в России пока невозможно. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на конференции «FI day. Blockchain: на пороге финансовой эры».

Источник: РИА "Новости"

«Возможно ли хождение криптовалют как таковых для внутренних транзакций? Я думаю, что нет, пока это законом не разрешено. Я не вижу перспектив разрешения этого в ближайшее время», — отметил он.

Греф также подчеркнул, что новое законодательство позволяет использовать цифровые валюты, криптовалюты для международных расчётов, но что касается цифрового рубля, нужно, чтобы другие страны были готовы к его приему. «Пока я знаю, что такая работа ведется, но я не могу сказать ничего о перспективах», — добавил глава Сбера.