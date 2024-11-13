Греф считает, что использование криптовалют как средства платежа в РФ пока невозможно

Греф также подчеркнул, что новое законодательство позволяет использовать цифровые валюты, криптовалюты для международных расчётов, но что касается цифрового рубля, нужно, чтобы другие страны были готовы к его приему. «Пока я знаю, что такая работа ведется, но я не могу сказать ничего о перспективах», — добавил глава Сбера.