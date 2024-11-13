Годовая инфляция в РФ в октябре замедлилась до 8,54%

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Годовая инфляция в России в октябре 2024 года замедлилась до 8,54% против 8,63% в сентябре. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,75%, следует из данных Росстата.
По данным статистики, продовольственные товары в октябре подорожали на 1,23% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении — на 9,03%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,68% в месячном выражении и на 5,74% по сравнению с октябрем 2023 года. Услуги подорожали на 0,21% к сентябрю 2024 года и на 8,18% в годовом выражении.
Продовольственные товары.
Увеличение цен в октябре отмечалось на апельсины (+14,9%), лимоны (+6,1%), картофель (+4,9%), репчатый лук и бананы (+4,4%), огурцы (+3,8%), чеснок (+3,6%), помидоры (+3,2%), свежую зелень (+2,6%), замороженные ягоды (+2,4%). Снизились цены на яблоки и морковь (-6,5%), белокочанную капусту (-3,4%).
Среди молочных продуктов выросли цены на сметану (+3,2%), все виды питьевого молока (кроме детского) и питьевые сливки (+2,6%), твердые, полутвердые и мягкие сыры (+2,5%), на кисломолочные продукты, творог, национальные сыры и брынзу, творожные сырки, глазированные шоколадом, плавленые сыры, йогурт, сгущенное молоко с сахаром — от 1,2% до 2,4%.
Из рыбы и рыбопродуктов выросли цены на икру лососевых рыб (+11,8%), соленую, маринованную, копченую рыбу (+2,6%), соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы (+2,3%), соленую сельдь, охлажденную и мороженую разделанную рыбу лососевых пород (+2,2%), мороженую разделанную рыбу (кроме лососевых пород) (+2%), на мороженую неразделанную рыбу, рыбное филе и соленое филе сельди, мороженые креветки, рыбные консервы — от 1,2% до 1,8%.
Среди хлеба и хлебобулочных изделий, круп и бобовых выросли цены на булочные изделия сдобные (+1,6%), пшеничный хлеб (+1,4%), горох и фасоль (+1,3%), ржаной хлеб (+1,2%), бараночные изделия и пшено (+1%), овсяную и перловую крупы (+0,9%).
В группе мясопродуктов выросли цены на мясо индейки (+1,8%), мясные консервы для детского питания (+1,4%), говядину, пельмени, манты, равиоли (+1,1%), сосиски, сардельки и мясокопчености (+1%), мясные баранину и консервы (+0,8%).
Среди прочих продовольственных товаров выросли цены на шоколад (+2,3%), мягкие конфеты, глазированные шоколадом (+1,9%), оливковое масло и натуральные консервированные, маринованные овощи (+1,8%), натуральный кофе в зернах и молотый кофе (+1,7%), сливочное мороженое и торты (+1,5%), на маргарин, поваренную соль, растворимый кофе, какао, печенье, пряники, кексы, рулеты, мед, игристые вина, а также в общественном питании — от 0,9% до 1,3%.
Снизились цены на куриное мясо (-1,1%) и куриные окорочка (-0,3%).
Непродовольственные товары и медикаменты.
В октябре цены на лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем повысились в среднем на 1,1%, в том числе на бисакодил (+4,8%), фуросемид и смекту (+3,3%), перекись водорода (+3%), парацетамол (+2%), дротаверин (но-шпу) (+1,6%), эуфилин (+1,5%), аскорбиновую кислоту, амоксициллин с клавулановой кислотой и гриппферон (+1,2%). Снизились цены на умифеновир (арбидол) (-5,1%).
На лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, цены в среднем также выросли на 1,1%, в том числе на (+4%), кеторол экспресс и корвалол (+2,2%), эргоферон (+2%), активированный уголь (+1,9%), алмагель и энтеросгель (+1,6%), валидол и метамизол натрия (анальгин отечественный) (+1,5%), магне В6 (+1,4%), комбинированные анальгетики, ренгалин и флуоцинолона ацетонид (+1,3%). Снизились цены на синупрет (-3,4%) и аципол (-0,3%). Среди медицинских товаров и перевязочных материалов выросли цены на медицинские безртутные термометры (галинстановые) (+1,8%), бинты (+1,2%) и одноразовые шприцы (+1,1%).
Выросли цены на отдельные товары, входящие в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, — на санитарно-гигиенические (медицинские) маски (+1,2%), детские соски (пустышки) (+1%), влажные салфетки (+0,9%), сухие корма для домашних животных, антисептики для рук, бумажные столовые салфетки (+0,7%), детские бумажные подгузники (+0,6%), пеленки для новорожденных, детские кремы, зубные щетки и стиральные порошки (+0,5%), туалетное мыло (+0,4%).
Выросли цены на дизельное топливо (+0,7%) и автомобильный бензин (+0,6%). Цены снизились на газовое моторное топливо (-1,2%).
Среди прочих непродовольственных товаров выросли цены на ювелирные изделия (+4,6%), уголь (+3,8%), свежесрезанные цветы (+3,5%), женские и мужские зимние сапоги и ботинки, электрические батарейки типа АА (+2,4%), дрова (+2,1%), на легковые автомобили иностранных марок, шины для легкового автомобиля, еврошифер, рубероид, бытовые плиты, электрические дрели, светодиодные лампы, подушки, матрасы для взрослых, бумажные носовые платки, чернографитные карандаши, дезодоранты, землю для растений, отдельные виды обуви, одежды, белья и трикотажных изделий — от 0,9% до 2%.
Снизились цены на смарт-часы (-1,7%), телевизоры (-1%), туалетное жидкое мыло (-0,8%), женские куртки без утеплителя (ветровки) и планшетные компьютеры (-0,5%), напольные электропылесосы, спортивные детские костюмы и блузки для девочек (-0,4%).
Услуги.
Среди услуг пассажирского транспорта цены и тарифы больше всего изменились плата за пересылку простой посылки внутри России (+14%) и пользование потребительским кредитом (+13,6%).
Среди услуг пассажирского транспорта выросли цены на аренду автомобиля (+4,8%), проезд в сидячих вагонах в скоростных поездах дальнего следования (+4,6%), такси (+3,5%), маршрутном такси (+3%), городском автобусе (+1,1%), троллейбусе (+1%), междугороднем автобусе, трамвае и купейных вагонах скорых фирменных поездов дальнего следования (+0,5%). Снизились цены на проезд в скорых нефирменных плацкартных вагонах (-2,1%) и скорых фирменных плацкартных вагонах (-2%) поездов дальнего следования.
Из бытовых услуг выросли цены на шиномонтаж колес легкового автомобиля (+3,9%), стирку и глажение белья (+3%), выполнение работ по облицовке кафельной плиткой (+2,5%), услуги бань и душевых (+2,3%), химчистку мужского костюма (+2,1%), постановку набоек (+1,9%), на ремонт, пошив одежды, мойку легкового автомобиля, регулировку развала-схождения колес легкового автомобиля, установку пластиковых окон, замену элементов питания в наручных часах, услуги фотоателье, маникюр, модельные мужские и женские стрижки — от 0,8% до 1,8%.
Среди услуг внутреннего туризма и отдыха выросли цены на автобусные экскурсии и экскурсионные туры по России (+2,3%), билеты в театры и путевки в дома отдыха, пансионаты (+1,5%), проживание в гостиницах 4−5 звезд (+1,3%) и гостиницах 3 звезды (+1,2%), проживание в студенческом общежитии и билеты в кинотеатры (+1,1%), музеи и на выставки (+0,9%). Снизились цены на отдых на Черноморском побережье России (-15,5%), путевки в санатории (-1,5%), проживание в гостиницах 1 звезда или в мотелях, хостелах (-0,6%), проживание в гостиницах 2 звезды (-0,4%).
Среди услуг зарубежного туризма снизились цены на поездки на отдых в Турцию (-16,5%), Египет (-15,7%), страны Закавказья (-10,6%), ОАЭ (-5,1%), отдельные страны Юго-Восточной Азии (-1,4%) и Средней Азии (-0,7%). Выросли цены на поездки в Беларусь на 1,2%.
В группе медицинских услуг выросли цены на лечебный массаж (+1,8%), первичный консультативный осмотр больного у стоматолога (+1,5%) и врача специалиста (+1,2%), лечение кариеса (+1,1%), физиотерапевтическое лечение и общий анализ крови (+0,9%), ультразвуковое исследование брюшной полости, пребывание пациента в круглосуточном стационаре, удаление зуба под местным обезболиванием и изготовление зубной коронки (+0,8%), гастроскопию (ФГДС, ЭГДС) (+0,7%). Кроме того, выросла стоимость устной консультации юриста по семейным вопросам (+1,9%), услуг по воспитанию детей, предоставляемых наемным персоналом (+1,8%), аренды двухкомнатной квартиры (+1,7%) и однокомнатной (+1,6%) квартиры, клинического осмотра животного (+1,5%), начального курса обучения вождению легкового автомобиля (+1,4%), дополнительных занятий в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и клубной карты в фитнес-клуб (+1,1%), занятий в плавательных бассейнах (+1%), абонентской платы за доступ к сети Интернет (+0,8%), абонентской платы за телевизионную антенну и дополнительных занятий для детей дошкольного возраста (+0,7%).
Снизилась стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) (-1,2%) и полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков (-0,7%).