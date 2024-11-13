Годовая инфляция в РФ в октябре замедлилась до 8,54%

По данным статистики, продовольственные товары в октябре подорожали на 1,23% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении — на 9,03%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,68% в месячном выражении и на 5,74% по сравнению с октябрем 2023 года. Услуги подорожали на 0,21% к сентябрю 2024 года и на 8,18% в годовом выражении.