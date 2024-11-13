FT: рекламодатели хотят вернуться в X после назначения Маска в администрацию

По их данным, «бренды готовятся снова разместить рекламу на [платформе] X» с учетом той влиятельной роли, которую играет ее владелец-миллиардер во второй администрации Дональда Трампа. Доходы платформы резко упали с момента приобретения ее Маском два года назад за $44 млрд, напоминает издание. Сейчас, по оценкам некоторых инвесторов, ее возможная текущая стоимость составляет менее $10 млрд, говорится в публикации.