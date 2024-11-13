FT: рекламодатели хотят вернуться в X после назначения Маска в администрацию

По их данным, «бренды готовятся снова разместить рекламу на [платформе] X» с учетом той влиятельной роли, которую играет ее владелец-миллиардер во второй администрации Дональда Трампа. Доходы платформы резко упали с момента приобретения ее Маском два года назад за $44 млрд, напоминает издание. Сейчас, по оценкам некоторых инвесторов, ее возможная текущая стоимость составляет менее $10 млрд, говорится в публикации.
По мнению исполнительного директора маркетинговой консалтинговой компании AJL Advisory Лу Паскалиса, некоторые маркетологи, вероятно, перераспределят расходы обратно в X, стремясь добиться «благосклонности Маска», который вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами возглавит министерство по повышению эффективности правительства. Как считает руководитель одного из рекламных агентств, X «можно рассматривать как официальный канал коммуникаций Белого дома».
Ранее приостановили размещение рекламы в X в том числе компании Walt Disney, Apple, IBM, в частности, согласно собщениям СМИ, из-за противоречивых постов владельца сети Илона Маска, который сократил штат персонала, отвечавшего за модерацию контента, и расформировал команды, отслеживающие появление «токсичной информации».
«Победа Трампа вполне может означать, что бренды дадут X второй шанс в 2025 году», — сказал основатель рекламного агентства Joint Ричард Эксон.