ФАС предотвратила рост тарифов в сфере обращения с ТКО на Дальнем Востоке

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не допустила роста тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Дальневосточном федеральном округе, сообщила пресс-служба ведомства.
«Территориальные органы службы по поручению центрального аппарата ФАС России провели внеплановые документарные проверки в Дальневосточном федеральном округе, — отмечает пресс-служба антимонопольного ведомства. — ФАС России определяла обоснованность расходов на обработку и транспортирование ТКО, а также проводила анализ оценки выделенных субсидий в тарифах региональных операторов в Дальневосточном федеральном округе на 2024 год».
По их результатам территориальные органы ФАС России выявили несколько нарушений законодательства. Среди них отсутствие своевременного исключения экономически необоснованных средств из тарифов регулируемых организаций, завышение расходов на транспортирование ТКО, непроведение анализа расходной и доходной части региональных операторов, а также отсутствие достаточного экономического обоснования в отношении некоторых статей затрат операторов по обработке ТКО.
В ФАС указали, что были выявлены проблемы отсутствия утвержденных показателей эффективности деятельности операторов, в том числе ежегодного анализа выполнения показателей эффективности по обработке ТКО, а также подтверждения наличия и анализа результатов весового контроля массы ТКО.
Служба выдала 27 предписаний об устранении выявленных нарушений в действиях 11 региональных органов тарифного регулирования Дальневосточного федерального округа. «В результате проведенной ведомством работы с 1 октября 2024 года снижены тарифы на обращение с ТКО для населения и прочих потребителей в Амурской области (на 5%), Чукотском автономном округе (на 25%) и Камчатском крае (на 29%)», — сообщили в ФАС, добавив, что по результатам выданных предписаний ожидается сдерживание роста тарифов на 2025 год и последующие годы регулирования.
Исполнение предписаний останется на контроле ФАС России.