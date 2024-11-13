ФАС предотвратила рост тарифов в сфере обращения с ТКО на Дальнем Востоке

Служба выдала 27 предписаний об устранении выявленных нарушений в действиях 11 региональных органов тарифного регулирования Дальневосточного федерального округа. «В результате проведенной ведомством работы с 1 октября 2024 года снижены тарифы на обращение с ТКО для населения и прочих потребителей в Амурской области (на 5%), Чукотском автономном округе (на 25%) и Камчатском крае (на 29%)», — сообщили в ФАС, добавив, что по результатам выданных предписаний ожидается сдерживание роста тарифов на 2025 год и последующие годы регулирования.