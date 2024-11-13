Эксперт рассказал о новых трендах на рынке жилья

«Так, из всех сделок, оформленных с использованием сервисов М2 за три квартала 2024 года, 67% — ипотечные. При этом мы видим наметившийся тренд на сделки без ипотеки. Сегодня их доля на платформе составляет более 32%, что на 11 п. п. выше, чем годом ранее», — пояснил эксперт.
Он назвал причиной падения популярности ипотеки ее низкую доступность в условиях высокой ключевой ставки и ужесточения льготных программ.
Еще один тренд — интерес к частным домам. Согласно исследованию ВЦИОМ, более 50% молодых семей нуждаются в улучшении жилищных условий, а доли тех, кто хочет купить дом и квартиру примерно равны.
Алексей Завгородний добавил, что третий тренд — малометражные квартиры. По данным аналитиков М2, на долю двушек и трешек приходилось 66% сделок в 2023 году и 58% — в первом полугодии 2024 года. На вторичном рынке малометражные квартиры также востребованы в связи с низкой стоимостью.
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