Эксперт рассказал о новых трендах на рынке жилья

«Так, из всех сделок, оформленных с использованием сервисов М2 за три квартала 2024 года, 67% — ипотечные. При этом мы видим наметившийся тренд на сделки без ипотеки. Сегодня их доля на платформе составляет более 32%, что на 11 п. п. выше, чем годом ранее», — пояснил эксперт.