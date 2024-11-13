Эксперт рассказал, как уменьшить траты на продукты питания на 20%

Экономист предоставил анализ экономии средств при различных подходах к покупкам и финансовому планированию. По его словам, общий объем экономии варьируется в зависимости от индивидуальных расходов. «Если затраты на продукты питания в месяц составляют, например, 7 тыс. рублей (без приобретения продуктов по скидкам), то при покупке товаров со скидками можно сэкономить примерно 1,5 тысячи рублей в месяц», — отметил Балынин.