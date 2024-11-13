Эксперт рассказал, как уменьшить траты на продукты питания на 20%

По его словам, составление списков покупок в бумажном или электронном виде является одним из ключевых методов. Это позволяет избежать ненужных приобретений в магазине.
Балынин также отметил важность изучения этикеток. Часто один и тот же производитель предлагает продукцию в различной таре, и покупка одного крупного объема может быть выгоднее нескольких маленьких упаковок. Эксперт предостерегает: необходимо соотносить срок годности товаров с их предполагаемым потреблением, чтобы избежать напрасных трат.
Еще один важный совет — это сравнение цен на аналогичные продукты в различных магазинах. В наше время, отмечает Балынин, покупателям доступны онлайн-агрегаторы и мобильные приложения, которые облегчают процесс поиска акционных предложений.
Многие супермаркеты предлагают собственные приложения, позволяющие не только отслеживать цены, но и получать скидки в размере 10−30% на определенные товары, иногда даже на акционные. Кроме того, немало торговых сетей предоставляют бонусные программы, но важно помнить, что такие бонусы обычно действуют три-шесть месяцев.
Экономист предоставил анализ экономии средств при различных подходах к покупкам и финансовому планированию. По его словам, общий объем экономии варьируется в зависимости от индивидуальных расходов. «Если затраты на продукты питания в месяц составляют, например, 7 тыс. рублей (без приобретения продуктов по скидкам), то при покупке товаров со скидками можно сэкономить примерно 1,5 тысячи рублей в месяц», — отметил Балынин.
«Использование финансового планирования позволит сэкономить примерно 1 тыс. рублей, но все будет зависеть от объема затрат на спонтанные покупки: он очень отличается среди граждан», — добавил экономист, обращая внимание на разнообразие привычек потребителей.
Кроме того, Балынин указал на преимущества приобретения товаров в больших упаковках — так можно сэкономить в месяц 500−700 рублей. Все эти расчеты учитывают исходные траты в объеме 7 тысяч рублей, подчеркнул он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Т Как экономить на закупке продуктов: советы эксперта.
Д Расскажем, как россиянам тратить меньше на продукты, как оставлять списки закупок и планировать финансы, на чем можно сэкономить деньги и что рассказал эксперт.