Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт подсчитала, на сколько за год подорожала селедка под шубой

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), стоимость порции селедки под шубой по сравнению с сентябрем 2023 года увеличилась в среднем на 12,1%. Об этом заявила Life.ru Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Источник: Рецепты Леди Mail.ru

Ситуация может ухудшиться ближе к новогодним праздникам, отметила она.

«Аналитики прогнозируют рост до 15−16%, учитывая ежегодное декабрьское подорожание. Разброс цен по регионам остается значительным, например, в Москве порция селедки под шубой обойдётся в 413 рублей, что на 6% выше прошлогоднего уровня», — рассказала эксперт.

По ее словам, больше всех ингредиентов подорожали яйца (на 22%) и картофель (43,3%), однако их влияние на итоговую стоимость салата осталось умеренным.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».