Эксперт подсчитала, на сколько за год подорожала селедка под шубой

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), стоимость порции селедки под шубой по сравнению с сентябрем 2023 года увеличилась в среднем на 12,1%. Об этом заявила Life.ru Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова.