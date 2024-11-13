Эксперт подсчитала, на сколько за год подорожала селедка под шубой

Ситуация может ухудшиться ближе к новогодним праздникам, отметила она.
«Аналитики прогнозируют рост до 15−16%, учитывая ежегодное декабрьское подорожание. Разброс цен по регионам остается значительным, например, в Москве порция селедки под шубой обойдётся в 413 рублей, что на 6% выше прошлогоднего уровня», — рассказала эксперт.
По ее словам, больше всех ингредиентов подорожали яйца (на 22%) и картофель (43,3%), однако их влияние на итоговую стоимость салата осталось умеренным.
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