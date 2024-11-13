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Эксперт перечислил компенсации по ЖКУ, которые положены людям с инвалидностью

Льготы по ЖКУ предоставляются людям с инвалидностью на основании норм и положений федерального законодательства. Об этом рассказал Андрей Гиринский, доцент экономического факультета РУДН.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Unsplash / CC0

Так, согласно нормам закона «О социальной защите инвалидов в РФ», в первую очередь ст. 17, инвалиды имеют право на компенсацию по ряду услуг. Среди них — плата за наем и содержание жилого помещения, оплата холодного и горячего водоснабжения вместе с электричеством и теплоснабжением.

«Компенсации подлежат услуги, согласно показателям приборов учета, но не выше нормативных значений», — отмечает эксперт.

В случае, если инвалид проживает в доме, где нет центрального отопления, и необходимо приобретать топливо и доставлять его до жилого помещения, то такие расходы также могут быть компенсированы. Компенсация в общем случае составляет 50 процентов от совокупного объема оплаты ЖКХ.

Инвалидам 1 и 2 группы может быть компенсировано 50 процентов стоимости за капремонт. Однако должно быть соблюдено условие о том, что проживает эта категория жильцов в квартире по договору социального найма. В случае достижения возраста 80 лет предусмотрена возможность полного освобождения от уплаты.

Если жильцом является инвалид 3 группы, то возможна скидка или компенсация от 50 до 100% на общих основаниях при достижении возрастного порога в 70 либо 80 лет соответственно. Если речь идет об инвалидах первой или второй группы инвалидности по достижении 80-летнего рубежа, то льготная опция, касающаяся капремонта, активируется автоматически.

По словам эксперта применение льгот имеет определенные особенности. Так, например, если инвалид один проживает в квартире, то он будет получать скидку или компенсации в размере 50% от размера оплаты ЖКУ.

Однако, если прописано двое, и второй не входит в льготную категорию, то скидка или компенсация будет составлять 50% от половины оплаты жилплощади, исходя из равномерного распределения площади проживания.

«Обращаться за компенсацией можно в установленном законом порядке через МФЦ или офисы органов соцзащиты», — объяснил Гиринский.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».