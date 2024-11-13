Эксперт перечислил компенсации по ЖКУ, которые положены людям с инвалидностью

В случае, если инвалид проживает в доме, где нет центрального отопления, и необходимо приобретать топливо и доставлять его до жилого помещения, то такие расходы также могут быть компенсированы. Компенсация в общем случае составляет 50 процентов от совокупного объема оплаты ЖКХ.