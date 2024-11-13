Экономист предупредил о подорожании аренды квартир

«Цены на жилье и арендная плата в России зависят от множества факторов, таких как экономическая ситуация, спрос и предложение на рынке недвижимости, инфляция, валютный курс и другие. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к росту цен на квартиры, что также влияет на стоимость аренды», — пояснил он.