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Экономист предупредил о подорожании аренды квартир

Стоимость аренды квартиры в России вырастет на 10−15% в декабре, заявил «Газете.Ru» к. э. н., доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Скриншот

«Цены на жилье и арендная плата в России зависят от множества факторов, таких как экономическая ситуация, спрос и предложение на рынке недвижимости, инфляция, валютный курс и другие. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к росту цен на квартиры, что также влияет на стоимость аренды», — пояснил он.

По мнению экономиста, рост цен на 10−15% связан с инфляцией и удорожанием строительных материалов, и, как следствие, увеличением стоимости нового жилья.

На цены на аренду в крупных городах также повлияет спрос и повышенные ставки по ипотеке, добавил Дмитрий Осянин.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».