Экономист предупредил о подорожании аренды квартир

«Цены на жилье и арендная плата в России зависят от множества факторов, таких как экономическая ситуация, спрос и предложение на рынке недвижимости, инфляция, валютный курс и другие. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к росту цен на квартиры, что также влияет на стоимость аренды», — пояснил он.
По мнению экономиста, рост цен на 10−15% связан с инфляцией и удорожанием строительных материалов, и, как следствие, увеличением стоимости нового жилья.
На цены на аренду в крупных городах также повлияет спрос и повышенные ставки по ипотеке, добавил Дмитрий Осянин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».