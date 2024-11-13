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Экономист подсказал, как не переплатить в «черную пятницу»

«Черная пятница» начнется 29 ноября и продлится три дня. Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «Газете.Ru», что отдельные продавцы перед началом «черной пятницы» устанавливают на товары дополнительные наценки в размере 50−100%. Экономист дал несколько советов, которые позволят избежать переплат и предупредил, что граждане смогут сэкономить на распродаже не больше трети от реальной стоимости товаров.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Прежде всего, Игорь Балынин настоятельно рекомендовал покупателям составлять список необходимых вещей и строго ему следовать, чтобы избежать ненужных трат.

Вторым важным шагом он назвал предварительное изучение цен на товар в течение нескольких недель, как в онлайн-магазинах, так и в офлайн-точках. Экономист подчеркнул, что таким образом можно выявить реальные скидки, отличимые от чисто маркетинговых уловок. Он отметил важность проверки цен в разные дни недели для получения объективной картины.

Третий совет — сравнение предложений разных продавцов на маркетплейсах и в магазинах. Игорь Балынин рекомендовал обращать внимание на отзывы и при необходимости распаковывать товар «под камеру», чтобы избежать возможных недоразумений со стороны недобросовестных продавцов.

По мнению эксперта, несмотря на популярность маркетплейсов, не все товары там дешевле, чем в традиционных магазинах. Это стоит учитывать при принятии решений о покупках.

Наконец, экономист подчеркнул важность бдительности при посещении сайтов и переходе по ссылкам из электронной почты и мессенджеров, чтобы избежать ловушек мошенников. Он предупредил о рисках, связанных с установкой сомнительных приложений, которые могут предоставлять злоумышленникам доступ к личной информации.

«Экономия в 30% будет являться, по моему мнению, исключением: реальные скидки окажутся 10−15%. Более того, по опыту предыдущих “черных пятниц” можно встретить и товары с дополнительными наценками в 50−100%. Поэтому крайне важно заранее мониторить цены, чтобы не попасть на уловки продавцов и маркетологов», — уточнил эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».