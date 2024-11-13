Экономист подсказал, как не переплатить в «черную пятницу»

Прежде всего, Игорь Балынин настоятельно рекомендовал покупателям составлять список необходимых вещей и строго ему следовать, чтобы избежать ненужных трат.
Вторым важным шагом он назвал предварительное изучение цен на товар в течение нескольких недель, как в онлайн-магазинах, так и в офлайн-точках. Экономист подчеркнул, что таким образом можно выявить реальные скидки, отличимые от чисто маркетинговых уловок. Он отметил важность проверки цен в разные дни недели для получения объективной картины.
Третий совет — сравнение предложений разных продавцов на маркетплейсах и в магазинах. Игорь Балынин рекомендовал обращать внимание на отзывы и при необходимости распаковывать товар «под камеру», чтобы избежать возможных недоразумений со стороны недобросовестных продавцов.
По мнению эксперта, несмотря на популярность маркетплейсов, не все товары там дешевле, чем в традиционных магазинах. Это стоит учитывать при принятии решений о покупках.
Наконец, экономист подчеркнул важность бдительности при посещении сайтов и переходе по ссылкам из электронной почты и мессенджеров, чтобы избежать ловушек мошенников. Он предупредил о рисках, связанных с установкой сомнительных приложений, которые могут предоставлять злоумышленникам доступ к личной информации.
«Экономия в 30% будет являться, по моему мнению, исключением: реальные скидки окажутся 10−15%. Более того, по опыту предыдущих “черных пятниц” можно встретить и товары с дополнительными наценками в 50−100%. Поэтому крайне важно заранее мониторить цены, чтобы не попасть на уловки продавцов и маркетологов», — уточнил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».