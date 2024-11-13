Экономист подсказал, как не переплатить в «черную пятницу»

«Черная пятница» начнется 29 ноября и продлится три дня. Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «Газете.Ru», что отдельные продавцы перед началом «черной пятницы» устанавливают на товары дополнительные наценки в размере 50−100%. Экономист дал несколько советов, которые позволят избежать переплат и предупредил, что граждане смогут сэкономить на распродаже не больше трети от реальной стоимости товаров.