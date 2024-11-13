Доллар и биткоин замедляют динамику

На фоне глобальных изменений доллар укрепился к иене до 154,80, к евро до 1,0615, а также проявил активность к фунту стерлингов, оставшемуся на уровне 1,27475. Рост наблюдается и в отношениях с офшорным юанем, курс которого составил 7,2354. Аналитики RBC считают, что возможности доллара США ещё не исчерпаны.