Доллар и биткоин замедляют динамику

На валютных рынках наблюдается замедление динамики, в то время как инвесторы с нетерпением ожидают свежих данных по инфляции в Соединенных Штатах. Недавняя победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах позитивно отразилась на стоимости доллара, который достиг уровня 106,17, самого высокого с 1 мая.
Инвесторы предполагают, что новая администрация при поддержке Конгресса, которую, вероятно, получат республиканцы, может способствовать росту инфляции за счет низких налогов и торговых пошлин. Это, в свою очередь, может положительно сказаться на доходности казначейских облигаций США, укрепляя веру в Федеральную резервную систему, несмотря на возможные будущие снижения процентных ставок.
Глава Saxo Bank Чару Чанана отметила: «Скорее всего, внимание инвесторов вновь переключится на инфляцию и Федеральную резервную систему во второй половине недели, однако пока неизвестно, как это отразится на рыночной реакции на политику Трампа».
Руководитель ФРС Джером Пауэлл выступит перед публикацией данных по индексам цен производителей и розничных продаж. По оценкам CME Group, вероятность снижения ставки в декабре остается около 60%, что ниже прошлых значений.
На крипторынке биткоин после рекордного роста также демонстрирует спад, снизившись на 1% до 87 450 долларов после достижения пика в 89 998 долларов. Влияющие на это обещания Трампа сделать США «криптостолицей мира» предвещают новые вызовы для рынка.
На фоне глобальных изменений доллар укрепился к иене до 154,80, к евро до 1,0615, а также проявил активность к фунту стерлингов, оставшемуся на уровне 1,27475. Рост наблюдается и в отношениях с офшорным юанем, курс которого составил 7,2354. Аналитики RBC считают, что возможности доллара США ещё не исчерпаны.
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