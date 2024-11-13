Действие макропруденциальных лимитов распространят на ипотеку

Использование макропруденциальных лимитов регулятором показало эффективность на рынке потребкредитования, где удалось существенно уменьшить долю рискованных кредитов, отметил депутат. В последнее время растет доля ипотеки, которая выдается заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки, и регулятору необходимо дать соответствующие полномочия, чтобы защитить интересы граждан и обеспечить стабильное развитие финансового рынка, считает он.