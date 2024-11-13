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Действие макропруденциальных лимитов распространят на ипотеку

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, который наделяет Банк России правом применять макропруденциальные лимиты к ипотечным кредитам. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Источник: РИА "Новости"

Как пояснил ранее Аксаков, цель документа — дать Банку России возможность ограничивать предоставление рискованных ипотечных кредитов, чтобы предотвратить рост закредитованности граждан и накопление рисков банками и микрофинансовыми организациями.

Использование макропруденциальных лимитов регулятором показало эффективность на рынке потребкредитования, где удалось существенно уменьшить долю рискованных кредитов, отметил депутат. В последнее время растет доля ипотеки, которая выдается заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки, и регулятору необходимо дать соответствующие полномочия, чтобы защитить интересы граждан и обеспечить стабильное развитие финансового рынка, считает он.

Согласно закону, Банк России получает полномочия по ограничению доли предоставляемых кредитов, обеспеченных залогом зданий, сооружений, земельных участков, объектов незавершенного строительства, жилых и нежилых помещений, а также машиномест. Ограничения будут распространяться как на банки, так и на микрофинансовые организации.

Макропруденциальные лимиты по-прежнему не будут распространяться на автокредиты, а также на ипотечные кредиты, обеспечением по которым являются воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания.

Закон вступит в силу 1 апреля 2025 года.