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Депутат рассказал, зачем банкам вводить лимиты на ипотеку

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам, представитель партии «Единая Россия» Никита Чаплин считает, что предоставление Банку России полномочий устанавливать количественные ограничения на выдачу ипотечных и автомобильных кредитов гражданам может стать эффективным инструментом в укреплении устойчивости финансового сектора. Такая мера, считает политик, поможет защитить экономику страны от потенциальных кризисов и снизить кредитные риски.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

В среду, 13 ноября, Государственная Дума Российской Федерации одобрила новый закон, наделяющий Центральный Банк России правом с 1 апреля 2025 года вводить макропруденциальные ограничения на ипотечные и автомобильные кредиты. Такое решение было квалифицировано как значительная мера, направленная на поддержание стабильности финансовой системы страны и защиты экономики от возможных кризисных явлений.

Как отметил Чаплин, данное законодательное нововведение становится важным инструментом для обеспечения устойчивого развития кредитного сектора. В современных условиях макропруденциальные лимиты Центрального Банка помогут контролировать степень закредитованности граждан, что является одним из ключевых аспектов предотвращения их финансовых трудностей, с которыми могут столкнуться как заемщики, так и кредитные организации.

Чаплин подчеркнул важность таких инициатив в условиях нестабильной экономической ситуации, вызванной как внешними, так и внутренними факторами. Он добавил, что «кредитные лимиты» играют роль в ограничении роста объемов кредитования в определенных сегментах, тем самым снижая риск образования экономических «пузырей» на рынках недвижимости и автокредитования.

По мнению Чаплина, введение подобных ограничений способствует более взвешенному подходу граждан к крупным финансовым решениям, одновременно минимизируя риски для банков и финансовых компаний в части невозвратных кредитов и ухудшения качества их активов. «Эти меры стимулируют более ответственное поведение заемщиков и помогают укрепить финансовую устойчивость кредитных организаций», — резюмировал он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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