Депутат объяснил, как правильно составлять график отпусков на 2025 год

«Если в графике указано только название месяца, то это может привести к недоразумениям и спорам о том, когда именно работник собирается взять отпуск. Конкретизация дат помогает четко планировать рабочий процесс и позволяет другим сотрудникам адаптировать свои графики в соответствии с отсутствием коллеги», — уточнил Никита Чаплин.