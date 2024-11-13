Депутат объяснил, как правильно составлять график отпусков на 2025 год

«Если в графике указано только название месяца, то это может привести к недоразумениям и спорам о том, когда именно работник собирается взять отпуск. Конкретизация дат помогает четко планировать рабочий процесс и позволяет другим сотрудникам адаптировать свои графики в соответствии с отсутствием коллеги», — уточнил Никита Чаплин.
Парламентарий отметил второй важный момент — правовую сторону вопроса. По словам Никиты Чаплина, при отсутствии графика могут возникнуть правовые споры, несмотря на то, что в Трудовом кодексе нет обязательного требования указывать даты планируемого отпуска. Депутат подчеркнул, что работник может воспринять отказ получить отпуск в определенные дни как нарушение прав.
«Важно учитывать, что грамотное ведение графиков отпусков с указанием конкретных дат является не только практическим, но и правовым аспектом, который способствует поддержанию делового климата внутри организации и минимизации правовых рисков», — подытожил Никита Чаплин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».