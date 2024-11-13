Бизнес призвал дать правительству больше полномочий влиять на ДКП

Предпринимателей сейчас беспокоит высокая ключевая ставка. Компании опасаются ограничений в финансировании инвестпроектов, которые могут повлечь за собой убытки. Кроме того, большая ставка влияет на размер льготных средств, выделяемых бизнесу. Это может спровоцировать торможение роста экономики и «достижения национальных целей».