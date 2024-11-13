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Бизнес призвал дать правительству больше полномочий влиять на ДКП

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) считает, что ЦБ должен согласовывать основные направления единой ДКП с правительством на предмет соответствия документа целям социально-экономического развития.

Источник: РИА "Новости"

РСПП предложил внести изменения в статью 45 86-ФЗ, которая регулирует деятельность Банка России. По мнению союза, в документ должен отражать принципы ДКП Банка России, ее прогнозы, цели и инструменты. Помимо этого, в статье должна быть описана краткая характеристика экономической ситуации и перспективы ее развития.

Предпринимателей сейчас беспокоит высокая ключевая ставка. Компании опасаются ограничений в финансировании инвестпроектов, которые могут повлечь за собой убытки. Кроме того, большая ставка влияет на размер льготных средств, выделяемых бизнесу. Это может спровоцировать торможение роста экономики и «достижения национальных целей».

На октябрьском заседании ЦБ принял решение поднять ключевую ставку на 200 базисных пунктов — до 21% годовых. О том, что будет с «ключом» дальше, рассказали аналитики Market Power.