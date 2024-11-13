Бизнес-ланчи стали дорого обходиться россиянам

Традиционно в бизнес-ланч входит суп, горячее с гарниром, салат и напиток. Сильнее всего за год подорожал кофе — на 12%, до 192 рублей. Цены на суп, салат и чай за период выросли в среднем на 11%, до 306, 258 и 81 рубля за порцию соответственно. Стоимость горячих блюд увеличилась на 10%, до 317 рублей за порцию.