Биткойн превысил $93 тыс. и обновил исторический рекорд

По данным биржи Binance, на 19:16 мск цена криптовалюты выросла на 8,2% за сутки и составила $93 004. Максимальный показатель биткойна достигал $93 266. Сайт CoinMarketCap, который анализирует данные более чем по 20 биржам, сообщает о росте цены на 8,59% — в среднем до $93 228.