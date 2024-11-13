Биткоин «пробил» $92 тысячи

Рост биткоина резко ускорился после выборов президента США, где победил Дональд Трамп, обещавший поддержку рынку криптовалют. Генеральный директор Binance Ричард Тэн в интервью Financial Times отметил, что победа Дональда Трампа на выборах стала катализатором нового этапа развития для криптовалют, назвав этот период «золотым веком» для цифровых активов.