Банковские карты «Мир» начнут работать на территории Ирана с января 2025 года

«Наша платежная система “Шетаб” и российская система “Мир” теперь связаны технически, и любой гражданин Ирана сможет использовать иранскую карту в российских банках. <…> Это наш первый этап, а на втором, который начнется в январе, российские карты будут приниматься в банкоматах на территории Ирана. И еще один этап начнется в начале следующего года (новый 1404 год по иранскому календарю начнется 20 марта 2025 года по григорианскому календарю — прим. ТАСС), по итогам которого эти [российские] карты можно будет использовать при оплате с помощью банковских терминалов в точках розничных продаж», — сказал глава ЦБ Ирана. Прямую трансляцию вел телеканал SNN.