В России за год почти в 1,5 раза вырос спрос на строителей

Если говорить об отдельных высокооплачиваемых профессиях, то наибольший прирост вакансий зафиксирован для профессии стикеровщика. Так, работодатели стали искать таких специалистов в 2,5 раза чаще (+146%), а соискатели на эту должность могут рассчитывать в среднем на 116 625 рублей. Потребность в бетонщиках за год увеличилась в два раза (+104%), кандидатам предлагают в среднем около 118 796 рублей в месяц, также на 94% больше новый вакансий стало для фасадчиков, зарплата — в среднем 136 311 рублей.