В России за год почти в 1,5 раза вырос спрос на строителей

«Эксперты проанализировали динамику вакансий в самых высокооплачиваемых отраслях за III кварталы 2023 и 2024 года и выяснили, что больше всего новых вакансий за год появилось в строительстве — спрос на специалистов вырос почти в 1,5 раза (+48%), а средние зарплатные предложения для новых сотрудников составили 90 550 рублей в месяц за полный рабочий день», — говорится в итогах исследования.
Кроме того, за год на 42% увеличилось количество вакансий для инженеров и специалистов в области науки, соискателям в этом сегменте предлагают в среднем 81 570 рублей в месяц. Также на 34% вырос спрос на водителей и операторов спецтехники, средняя предлагаемая зарплата — 96 754 рубля.
Если говорить об отдельных высокооплачиваемых профессиях, то наибольший прирост вакансий зафиксирован для профессии стикеровщика. Так, работодатели стали искать таких специалистов в 2,5 раза чаще (+146%), а соискатели на эту должность могут рассчитывать в среднем на 116 625 рублей. Потребность в бетонщиках за год увеличилась в два раза (+104%), кандидатам предлагают в среднем около 118 796 рублей в месяц, также на 94% больше новый вакансий стало для фасадчиков, зарплата — в среднем 136 311 рублей.