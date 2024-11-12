В России проверят добросовестность сервисов бронирования отелей

Как пояснили в организации, методология оценки включает более 80 критериев, разделенных на семь групп показателей. В реестр смогут войти площадки, которые прошли проверку на соответствие опережающим требованиям в части безопасности, полноты информации, мер по защите данных пользователей. В рамках проверки будут привлекаться тайные покупатели. Также площадки будут проанализированы на доступность для людей с нарушениями зрения.