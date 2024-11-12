В России подешевел мармелад

«За неделю выросли цены на сливочное масло “Домик в деревне” 72,5% жирности (+10%). Зато существенно подешевел детский мармелад Fruit-Tella (-24,6%)», — отметил экономист.
Корзина Индекса Мишек включает 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-Tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекса Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», масла сливочного «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса». На основании Индекса Мишек можно отследить динамику инфляции в России.
По итогам октября этого года цены на товары в Индексе Мишек увеличились в среднем лишь на 0,3% по сравнению с их уровнем в 2023-м. В сентябре 2024 года Индекс Мишек вырос на 9,3%.