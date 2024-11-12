Уровень газификации РФ к 2050 году может вырасти до 86,2%

Согласно документу, уровень газификации РФ в 2030 году достигнет 82,9%, в 2036 году — 84%, в 2050 году — 86,2%.
Одной из первоочередных мер по увеличению потребления газа на внутреннем рынке является расширение программы газификации, включая догазификацию и экономически эффективную газификацию для растущего спроса на газ в индивидуальном жилье, для котельных и ТЭЦ, снабжающих многоквартирные дома тепловой энергией, а также регионов Сибири, Дальнего Востока и Арктики при условии подтверждения экономической эффективности.
О социальной газификации
Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в 2021 году поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков, поставив задачу провести эти мероприятия до 1 января 2023 года. Газ до участка подводится без привлечения средств граждан за счет средств единого оператора газификации — ПАО «Газпром» — и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций. Также средства могут привлекаться за счет льготных кредитов и займов.
С ноября 2022 года программа социальной газификации стала бессрочной и распространилась на котельные, обеспечивающие теплоснабжение образовательных и медицинских учреждений.
В послании Федеральному собранию в 2024 году глава государства сказал, что программа социальной газификации должна быть расширена для обеспечения возможности подключения участков в садоводческих товариществах. 17 апреля 2024 года вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что граждане РФ уже могут подавать заявки на газификацию домов в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) в газифицированных населенных пунктах. Потенциал догазификации жилья в СНТ оценивается на уровне около 1,5 млн домов.