Уровень газификации РФ к 2050 году может вырасти до 86,2%

В послании Федеральному собранию в 2024 году глава государства сказал, что программа социальной газификации должна быть расширена для обеспечения возможности подключения участков в садоводческих товариществах. 17 апреля 2024 года вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что граждане РФ уже могут подавать заявки на газификацию домов в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) в газифицированных населенных пунктах. Потенциал догазификации жилья в СНТ оценивается на уровне около 1,5 млн домов.