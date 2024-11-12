Стало известно, в каких городах подешевели квартиры

В Москве стоимость студий сократилась за месяц на 2,1%, до 8,8 млн рублей, а в Санкт-Петербурге — на 1,7%, до 5,9 млн рублей. Снижение медианной полной стоимости студий было отмечено в Перми (-1,3%, до 3,6 млн рублей), Казани (-1,3%, до 8,4 млн рублей) и Воронеже (-0,8%, до 4,7 млн рублей).