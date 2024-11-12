Спрос на новые автомобили в России упал на 25% за неделю

На прошлой неделе, с 4 по 10 ноября, российский рынок новых автомобилей столкнулся с резким падением продаж, которое составило около 25% по всем сегментам, сообщает «Автостат». Наиболее значительное сокращение наблюдалось в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV), где продажи сократились на 26,4%, достигнув 2,42 тысячи единиц. Грузовики пострадали менее всего — снижение составило 24,3%, до 2,07 тысячи штук, а продажи легковых автомобилей уменьшились на 24,6%, остановившись на отметке 27,23 тысячи штук.
Сергей Удалов из «Автостата» объясняет, что снижение продаж связано с ожидаемым охлаждением спроса, наступившим после пикового подъема в сентябре и октябре. «Граждане стремились купить автомобили по более низкой стоимости перед планировавшейся индексацией утилизационного сбора», — комментирует Удалов.
Вместе с тем, эксперт отмечает влияние технических факторов: традиционно первая неделя месяца демонстрирует более слабые результаты. «На показатель повлияло и то, что предыдущая неделя была длинной из-за рабочего 2 ноября, тогда как текущая оказалась короткой из-за праздничного 4 ноября», — уточняет он.
«Автостат» также отметил, что наибольшее падение зафиксировано в Москве, где продажи сократились на 42,4%, достигнув показателя в 2,93 тысячи штук. Московская область заняла второе место по снижению с 19,3%, а Санкт-Петербург — третье, с падением в 28,8%. В регионах, таких как Краснодарский край и Татарстан, падение составило 23,2% и 32,8% соответственно, в то время как наименее затронутой оказалась Самарская область, где продажи снизились всего на 6,2%.
Лидерами продаж за неделю остались модели Lada Granta (3,5 тысячи единиц), Vesta (2 тысячи) и китайский кроссовер Haval Jolion (1,2 тысячи). В топ-10 вошли также Lada Niva Legend, Chery Tiggo 7 PRO Max, Lada Niva Travel и другие, продажа которых не превысила 1 тысячи единиц. В октябре рынок новых автомобилей установил рекорд с продажами в 171,18 тысячи штук — лучший показатель с апреля 2021 года. Однако многие дилеры уже в начале ноября сообщали о снижении посещаемости автосалонов.
По мнению Удалова, тенденция снижения продаж будет продолжаться. Владимир Беспалов из «Эйлер Аналитические технологии» прогнозирует, что в ноябре рынок может сократиться до 100 тыс. новых машин, что на 71% ниже результатов октября.
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