Спрос на новые автомобили в России упал на 25% за неделю

В ноябре автомобильный рынок столкнулся с ожидаемым охлаждением спроса, вызванным недавней индексацией утилизационного сбора. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Автостата», за неделю продажи новых легковых автомобилей сократились на 25%. Особенно остро эта тенденция проявилась в Москве, где объем продаж снизился на 42,4% по сравнению с предыдущей неделей и на 22,6% в годовом исчислении. Тем не менее, специалисты прогнозируют, что, несмотря на текущее снижение, по итогам года рынок все же продемонстрирует значительный рост.