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Силуанов заявил, что потребность в расчете наличными снизится

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Потребность в расчете наличными деньгами будет сокращаться, однако совсем не уйдет. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью проекту «ТАСС Дети».

Источник: РИА "Новости"

«Не то что они (доллары — прим. ТАСС) уйдут [из РФ], просто потребность в них будет уменьшаться. Мне кажется, в нашей стране большая часть населения рассчитывается карточками, да, вот и это и дальше будет. Причем [использоваться будут] не только безналичные деньги, но и цифровые», — сказал Силуанов.

Ранее заместитель генерального директора по маркетингу и стратегии АО «Гознак», директор НИИ Гознака Георгий Корнилов заявил, что дискуссия о принципиальной необходимости наличного денежного обращения может начаться в 2030 году.