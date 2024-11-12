Силуанов заявил, что потребность в расчете наличными снизится

«Не то что они (доллары — прим. ТАСС) уйдут [из РФ], просто потребность в них будет уменьшаться. Мне кажется, в нашей стране большая часть населения рассчитывается карточками, да, вот и это и дальше будет. Причем [использоваться будут] не только безналичные деньги, но и цифровые», — сказал Силуанов.