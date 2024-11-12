Ростехнадзор снял запрет на ведение горных работ на карьерах ЮГК на Урале

«Управлением принято решение о возможности возобновления работ на карьерах: “Курасан”, “Южный Курасан” и “Березняковский”», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе рассмотрения ходатайства ЮГК были изучены новая проектная документация, отчеты геомеханического обоснования параметров бортов карьеров. Были согласованы три плана развития горных работ, а также два проекта уточненных границ горного отвода.
Ранее уральское управление Ростехнадзора в ходе проверки производственных объектов уральского хаба компании выявило грубые нарушения при ведении горных работ и приостановило эксплуатацию объектов на 90 суток.
По данным на 12:37 мск, бумаги компании росли на 6,31% — до 0,6388 рублей.
ЮГК — один из крупнейших золотодобытчиков в РФ, активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.