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Ростехнадзор снял запрет на ведение горных работ на карьерах ЮГК на Урале

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Уральское управление Ростехнадзора рассмотрело ходатайство золотодобытчика ЮГК о досрочном прекращении административного наказания в виде приостановления деятельности на опасных производственных объектах (ОПО), принято решение о возможности возобновления работ на карьерах «Курасан», «Южный Курасан» и «Березняковский», говорится в сообщении службы.

Источник: AP 2024

«Управлением принято решение о возможности возобновления работ на карьерах: “Курасан”, “Южный Курасан” и “Березняковский”», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе рассмотрения ходатайства ЮГК были изучены новая проектная документация, отчеты геомеханического обоснования параметров бортов карьеров. Были согласованы три плана развития горных работ, а также два проекта уточненных границ горного отвода.

Ранее уральское управление Ростехнадзора в ходе проверки производственных объектов уральского хаба компании выявило грубые нарушения при ведении горных работ и приостановило эксплуатацию объектов на 90 суток.

По данным на 12:37 мск, бумаги компании росли на 6,31% — до 0,6388 рублей.

ЮГК — один из крупнейших золотодобытчиков в РФ, активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.